وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.93 بالمئة، بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 بالمئة إلى 1895.27 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع الليلة الماضية ووصل المؤشر ناسداك لأدنى مستوى في 2022، إذ يستعد المستثمرون لدخول عام 2023 وسط بيانات اقتصادية متباينة وارتفاع في إصابات كوفيد بالصين وتوترات جيوسياسية.

وضغطت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر نيكي، وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.6 بالمئة وعوض بعض خسائره بعد انخفاضه 2.4 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 19 أكتوبر.

وتصدر سهم شركة تبغ اليابان خسائر المؤشر بتراجعه 5.87 بالمئة تلاه سهم شوا دينكو بنسبة 4.68 بالمئة ثم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.37 بالمئة.

وسجل 34 سهما على المؤشر نيكي ارتفاعا مقابل تراجع 182 سهما.

وهبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا، باستثناء اثنين فقط، وتصدر المؤشر الخاص بشركات استكشاف النفط التراجعات.