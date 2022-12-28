وقال رئيس غازبروم إنه حدثت "تغييرات جذرية في أسواق الطاقة" جراء لعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وفي 2021 كانت روسيا عبر "غازبروم" أول مصدر للغاز في العالم، وأكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي، ولكن الدول الأعضاء في الاتحاد خفضت وارداتها إلى حد كبير لتصل إلى أقل من 10 بالمئة من إجمالي كمية الغاز المستورد بحسب بروكسل.

وقال ميلر إنه خلال عام 2022 "استخرجت شركة غازبروم التي باتت مملوكة للدولة الروسية كليا تقريبا، 412.6 مليار متر مكعب من الغاز" منها ما يزيد قليلا عن 100 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير.

وهذا مستوى أقل مما كان عليه في 2021.

في بيان نُشر في الأول من ديسمبر، أعلنت "غازبروم" أنها استخرجت "376,9 مليار متر مكعب من الغاز" بين يناير ونوفمبر 2022، أي أقل بنسبة 20 بالمئة تقريبا من الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة، التي تضم عدة دول من الاتحاد السوفياتي السابق، بنسبة 44.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 95.2 مليار متر مكعب.

كما رحب ميلر في خطابه الأربعاء بافتتاح حقل غاز "كوفيكتا" في 21 ديسمبر، وهو حقل واسع يقع في سيبيريا ومن شأنه أن يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين بشكل كبير.

وتحاول روسيا منذ سنوات زيادة إمداداتها من الغاز للاقتصاد الصيني الذي يستهلك الطاقة بشكل كبير، وسرعت هذه الوتيرة في الأشهر الأخيرة وسط العقوبات الدولية التي تستهدفها.

وقال ميلر: "الآن خط أنابيب الغاز سيبيريا، الذي يربط بين روسيا والصين، يعمل على امتداد طوله، أي أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر".