وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 107.37 نقطة أو 0.41 بالمئة مسجلا 26340.50 نقطة. وفقد المؤشر حوالي 8.5 بالمئة حتى الآن هذا العام بما يشمل تراجعا بنسبة 5.9 بالمئة في ديسمبر.

وضغطت تراجعات سهمي فاست ريتيلينج، المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة بأكبر قدر على نيكي. وسجلت أسهم سوفت بنك أقل مستوى في شهرين.

وأعلن بنك اليابان في وقت سابق من اليوم عن ملخص الآراء من محضر اجتماع للسياسة النقدية عقد يومي 19 و20 ديسمبر وأبقى فيه البنك المركزي على سياسته النقدية بالغة التيسير لكنه صدم الأسواق بتعديل مفاجئ في قواعد التحكم في عائدات السندات بما يسمح برفع سعر الفائدة على المدى الطويل.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 بالمئة.