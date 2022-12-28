وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 83.65 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل.

وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء بعدما قالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير في خطوة رئيسية تجاه تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

وقال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركتس "حتى مع تخفيف الصين لقيود كوفيد، من الصعب تعافي الطلب على المدى القصير في ضوء التراجع الحاد للأنشطة الخارجية بسبب (الأعداد) الكبيرة لحالات العدوى".