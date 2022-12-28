وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المشروع تتوزع حصص ملكيته بنسبة 51 بالمئة لمجموعة موانئ أبوظبي، و49 بالمئة لشركة "كي إم تي إف". وسيقدم المشروع مجموعة واسعة من الخدمات تشمل دعم سفن الخدمات البحرية وخدمات لوجستية متكاملة للقطاع البحري وتوفير خدمات تحت سطح الماء.

وفي مرحلة لاحقة، سيقدم المشروع خدمات إعادة الشحن الإقليمي للحاويات والبضائع المدحرجة والنفط الخام في منطقة بحر قزوين والبحر الأسود، بجانب المشاركة في عدد من المشاريع المستقبلية المحددة عبر جملة من العقود البحرية التي تزيد قيمتها على 780 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يساعد المشروع في إتاحة فرص جديدة على امتداد المنطقة وخاصة في مجال أعمال التطوير الجارية حاليا للأساطيل والمنشآت، والمشروعات البحرية ومن ضمنها مشروع توسيع حقل كاشاغان النفطي البحري بتكلفة تبلغ عدة مليارات من الدولارات.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة (كيه.إم.تي.إف) اتفاقية أخرى مدتها سبعة أعوام لتوفير عدة ناقلات لنقل النفط الخام على الصعيد الدولي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل ناقلات شركة "كي إم تي إف" مع ناقلة من فئة "أفراماكس" تابعة لمجموعة سفين، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية ليتمكن الطرفان من نقل 8-10 ملايين طن من النفط الخام سنويا، مع وجود خطط للاستحواذ على المزيد من السفن خلال المستقبل القريب.

وتعد منطقة بحر قزوين واحدة من أقدم المناطق المنتجة للنفط في العالم ومن أهم مصادر سوق الطاقة العالمي.