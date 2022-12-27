وأشارت الوزارة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي.

وكان الاقتصاد البحريني سجل نموا بنسبة 6.9 بالمئة في الربع الثاني من العام، وهو أعلى نمو فصلي له منذ 11 عاما، والذي جاء مدفوعا بالنمو القوي في القطاع غير النفطي.

وبحسب التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين، فإن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية انتعشت خلال الربع الثالث، وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى مستوى من النمو بين هذه الأنشطة بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي.

ونما قطاع الاتصالات والمواصلات بنسبة 8 بالمئة في الربع الثالث، تلاه قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 5.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمئة.

وأظهر التقرير أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى نسبة نمو في الربع الثالث، بفضل ارتفاع أعداد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 158.6 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، والقادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 101.9 بالمئة، علاوة على زيادة الليالي السياحية بمعدل سنوي 38 بالمئة.