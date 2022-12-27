وأضافت أنه من المتوقع أن تشتري الشركات اليابانية نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي في المجمل بدءا من 2025 عبر عقود مدتها عشرة أعوام تقريبا.

وستساعد هذه الخطوة اليابان الفقيرة في الموارد على تنويع مصادر إمداد الوقود الذي ظل يعاني من نقص في الإمدادات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وسلسلة عقوبات فرضها الغرب على قطاع الطاقة الروسي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الشركات اليابانية ستتوصل لاتفاق بخصوص العقود اليوم الثلاثاء على الأرجح، وسيحضر وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقوم بزيارة للشرق الأوسط في الوقت الراهن، مراسم التوقيع.

واستوردت اليابان 1.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2021، تمثل 2.6 بالمئة من إجمالي الواردات اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن شركات يابانية أخرى تتفاوض مع سلطنة عمان لشراء غاز طبيعي مسال.