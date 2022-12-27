وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.65 بالمئة إلى 0.63115 دولار أميركي في حين صعد الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.67485 دولار في معاملات هزيلة في مجملها بسبب عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الاثنين أن الصين ستلغي شرط إلزام المسافرين الوافدين بالخضوع للحجر الصحي فور الوصول بدءا من الثامن من يناير، على الرغم من زيادة إصابات كوفيد-19. وفي الوقت نفسه خفضت بكين قواعد التعامل مع الإصابات بالمرض إلى الفئة بي الأقل صرامة من الفئة إيه الأعلى تشددا.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.20865 دولار بينما صعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.06395 دولار.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات عند 104.12.

وارتفع الين الياباني 0.1 يالمئة إلى 132.75 مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية سجلت بيتكوين انخفاضا طفيفا إلى 16914 دولارا في أحدث تداول لها في حين انخفضت عملة إيثر 0.1 بالمئة إلى 1227 دولارا.