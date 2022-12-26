واعتبارا من نهاية الشهر الجاري ستبدأ فرنسا تقديم مساعدات تتراوح بين 50 و200 يورو لكل منزل يستخدم الخشب في التدفئة، بناء على دخل الأسرة.

ومن المقرر أن تطلق فرنسا موقعا إلكترونيا من أجل تسجيل الأسر المستحقة لهذا الدعم، الذي وافق عليه البرلمان بالأغلبية.

وبحسب ما ذكره مسؤولون في الحكومة فإن الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 2260 يورو لشخص واحد، أو ما يصل إلى 4750 يورو للزوجين، اللذين لديهما طفلان، سيتقاضون ما بين 50 إلى 200 يورو.

ويأتي هذ الدعم بعد ارتفاع أسعار الحطب وكريات الخشب في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة، وسط توتر بشأن المخزون منه، وذلك مع إقبال مزيد من الأسر على هذه الأخشاب استعدادا لفصل الشتاء.

وتشهد أوروبا ارتفاعات كبيرة في أسعار الغاز على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية بعد وقف موسكو للإمدادات ردا على العقوبات.