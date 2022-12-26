تصريحات المسؤول الروسي للوكالة الروسية:



• "السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز، ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات".

• "على سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يامال أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم".

• "موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك".

• "تمكنا هذا العام من زيادة إمدادات الغازالطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير".

• "خلال 11 شهرا من عام 2022 ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب، ومن المتوقع وصولها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام".

وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب "يامال أوروبا" صوب الغرب، لكن تم وقفه في الغالب منذ ديسمبر من عام 2021 بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا، معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.

وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في مايو، بعد أن رفضت في وقت سابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل.

وردت شركة "غازبروم" الروسية بقطع الإمدادات، وقالت أيضا إنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا، بعد أن فرضت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط "يامال أوروبا".