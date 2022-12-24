وذكر موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية أن ذلك جاء في أعقاب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة، الخميس، في حين تم بالفعل إلغاء ما يزيد قليلا عن ألف رحلة السبت.

وألغت شركة “أمتراك” للسكك الحديدية عشرات القطارات خلال عيد الميلاد مما عطل سفر الآلاف في العطلات.

وأدى الطقس الثلجي أو حوادث الطرق إلى تعطل الطرق السريعة في الغرب الأوسط وحثت السلطات في مناطق من ولايات إنديانا وميشيجان ونيويورك وأوهايو قائدي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.

وأوقفت إدارة الطيران الفيدرالي رحلات وأخرت رحلات أخرى لإزالة الجليد في عدد من مطارات الولايات المتحدة بسبب الطقس الشتوي.

ومن جهة أخرى، تسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج في إغلاق المدارس، الجمعة، في كندا، وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

وقال خبير الأرصاد الجوية، ستيف فليسفيدير، بوزارة البيئة الكندية، إنه من المتوقع أن تؤثر العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.

وقال: "في كل موسم للشتاء، نتوقع العواصف، ولكن هذه العاصفة كبيرة"، حسب تعبيره.

وألغت شركة "وست جيت إيرلاينز"، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وكيبيك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحذرت أيضا أكبر شركات الطيران الكندية "أير كندا" من عمليات تأخير وإلغاء.