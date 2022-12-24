وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر، بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أكتوبر، بينما سجل التضخم مزيدا من التباطؤ.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع، ارتفع الذهب بنحو 0.2 بالمئة، في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1796.53 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 1804.2 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر حرصا على التصدي للتضخم.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2 بالمئة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية الجمعة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 23.70 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6 في المئة إلى 1741.75 دولار.