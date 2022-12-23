ويأتي هذا الإضراب بعد إضراب الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف هذا الأسبوع بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور، وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11 بالمئة.

وشارك حوالي 1000 عامل في ستة مطارات بريطانية في إضراب، الجمعة، الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية، وهو الأول من ثمانية إضرابات بين الجمعة والأول من شهر يناير.

واستعانت حكومة المملكة المتحدة بأفراد القوات المسلحة وموظفي الخدمة المدنية للتدقيق بجوازات السفر في المطارات الستة، وهم هيثرو وبرمنغهام وكارديف وغاتويك وغلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن في الجنوب.

ويُنتظر وصول نحو ربع مليون مسافر إلى المطارات التي تشهد إضرابًا الجمعة.

وتم إبلاغ المسافرين بإمكان حدوث تأخيرات وسط مخاوف من أن تؤدي الطوابير الطويلة عند مراقبة الجوازات إلى احتجاز أشخاص على متن طائرات ومن ثم تعطيل عمليات المغادرة اللاحقة.

وقال الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية، مارك سيروتكا، إن العديد من موظفي شرطة الحدود يعانون من أزمة غلاء المعيشة.

وأضاف لإذاعة "بي بي سي" أن نحو أربعين ألفا من أعضاء النقابة يستخدمون بنوك الطعام، و"45 ألفًا منهم يطالبون بتحسن ظروف العمل. إنهم عاملون فقراء".

وأوضح أن الخلاف يشمل أيضا المعاشات التقاعدية والأمن الوظيفي.

وشهد العام المنصرم إضرابات في مجموعة من القطاعات من عمال الموانئ إلى المحامين بعد أن أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى خفض القدرة الشرائية.

وتصر الحكومة على تقديم زيادات متواضعة لعمال القطاع العام أوصت بها هيئات ومراجعة الأجور المستقلة من أجل السيطرة على التضخم.

وفي غضون ذلك، أضرب موظفو توصيل البريد التابع لاتحاد عمال الاتصالات، الجمعة، للمرة الخامسة هذا الشهر.

وواصل عمال الطرق السريعة الوطنية المسؤولون عن الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرق إنجلترا الجمعة أيضًا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر أربعة أيام.

من جانبهم، سيبدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا إضرابًا آخر ابتداءً من السادسة مساء الجمعة وحتى 27 ديسمبر.

ويوم السبت سيبدأ بعض عمال حافلات لندن وموظفي وكالة البيئة إضرابات منفصلة.

وسينفذ موظفو شرطة الحدود إضرابات كل يوم لبقية السنة، ما عدا يوم 27 ديسمبر.