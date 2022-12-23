كما نقلت وكالة أنباء روسية أخرى هي وكالة تاس عن نوفاك قوله إن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر. وجاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إنه سيصدر مرسوما خلال الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على سقف الأسعار.

وبنهاية تعاملات أمس انخفضت أسعار النفط بنحو دولار واحد للبرميل، وسط تعاملات متقلبة، إذ طغى تأثير تراجع مخزونات الخام الأميركية بسبب عاصفة شتوية في الولايات المتحدة على المخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين قد يضعفان الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.5 في المئة لتبلغ عند التسوية 80.98 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.49 دولار عند التسوية بعد هبوطها 80 سنتا أو واحدا في المئة.