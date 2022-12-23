وتتزامن الأحوال الجوية القاسية مع بداية موسم سفرٍ يتجه لأن يكون واحدا من بين أكثر مواسم السفر للعطلات ازدحاما منذ عقود.

ووفقا لموقع "فلايت أوِير" لتتبع حركة الطائرات، فقد بلغ إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها 1239 عند الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لليوم الخميس، فيما أُلغي 699 رحلة إضافية ليوم الجمعة.

وتأثر موسم العام الماضي بتفشي فيروس كوفيد-19 بين الأطقم مما أجبر شركات طيران على إلغاء كثير من الرحلات الجوية.

وأعلنت شركات طيران أميركية من بينها "دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" الثلاثاء أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.

وذكرت "أمريكان إيرلاينز"، الأربعاء، أنها تواصل مراقبة العاصفة الشتوية، التي من المتوقع أن تؤثر على مطارات الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الشرقي خلال أيام.