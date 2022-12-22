وكانت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" قد سجلت أكبر مكاسبها اليومية حتى الآن خلال الشهر الجاري، في تداولات الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر، مع تراجع التضخم واحتفاظ سوق العمل بقوتها.

تحركات الأسعار

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش في تداولات هادئة بسبب العطلة، مقتفيا أثر جلسة متفائلة في "وول ستريت" الليلة الماضية.

وعلى المؤشر "ستوكس 600"، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 0.7 لتقود المكاسب، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.5 بالمئة للجلسة الخامسة على التوالي.

وأُغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأسواق الأميركية على ارتفاع الأربعاء بدعم من أداء فصلي جيد لشركتي "نايكي" و"فيديكس"، بالإضافة إلى تحسن ثقة المستهلكين وتراجع توقعات المستثمرين للتضخم.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأميركي في جلسة الأربعاء بواقع 56.44 نقطة أو بنسبة 1.48 بالمئة، ليغلق عند 3878.68 نقطة، في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 159.65 نقطة أو بنسبة 1.51 بالمئة إلى 10706.76 نقطة.

وزاد كذلك المؤشر "داو جونز" الصناعي 522.07 نقطة أو 1.59 بالمئة إلى 33371.81 نقطة.