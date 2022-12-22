وتعافت أسهم شركات صناعة السيارات بقوة بعد أن بدت دلالات على استقرار الين، وانتعش قطاع العقارات وسط هدوء عوائد السندات طويلة الأجل أيضا بعد ارتفاعات حادة.

وأنهت أسهم شركة توشيبا التعاملات في بورصة طوكيو مرتفعة 4.25 بالمئة، وقفزت خلال الجلسة 7.61 بالمئة بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية أن صاحب أفضل عرض للاستحواذ على الشركة، شركة "جابان إندستريال بارتنرز"، سيحصل على قرض بقيمة 10.6 مليار دولار هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.46 بالمئة عند 26507.87 نقطة، بعد انخفاضه إلى 26269.80 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 بالمئة اليوم الخميس إلى 1908.17 نقطة.

وكان قطاع العقارات الأفضل أداء، إذ ارتفعت أسهمه 2.5 بالمئة. وقفز سهم تويوتا 1.83 بالمئة ونيسان 2.15 بالمئة.