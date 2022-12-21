وقفز سهم نايك للملابس الرياضية بنسبة 13.7 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح فاقت التوقعات للربع الثاني وسط قوة الطلب في موسم العطلات من المتسوقين في أميركا الشمالية.

فيما ارتفعت أسهم شركة كرنيفال للرحلات البحرية بنسبة 5.4 بالمئة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقعة.

ودفعت المكاسب بأسهم الشركتين إلى قمة مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 547.91 نقطة أو بنسبة 1.67 بالمئة إلى 33397.65 نقطة بحلول الساعة 19:36 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 58.2 نقطة أو 1.49 بالمئة إلى 3878.6نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 178.45 نقطة أو بنسبة 1.68 بالمئة إلى 10725.61نقطة.

وتعافت ثقة المستهلكين الأميركية في شهر ديسمب، مع تراجع التضخم واحتفاظ سوق العمل بقوته، بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة 12 شهرا إلى 6.7 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.