وقالت الشركتان ووزارة الطاقة في قبرص، الأربعاء، إن كمية تقدر بشكل مبدئي بما يتراوح بين تريليونين وثلاثة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في بئر زيوس1 قبالة الساحل في منطقة معروفة باسم منطقة الامتياز 6.

وأشارت إيني إلى أن الكشف هو الثالث على التوالي في منطقة الامتياز تلك بما "يؤكد النظرة المستقبلية الواعدة للمنطقة وتطويرها".

ومنحت قبرص تراخيص للتنقيب في عدة مناطق امتياز تحيط بساحلها الجنوبي وأعلنت عن أول كشف للغاز الطبيعي في 2022 لكن الكميات لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد.

وتأمل قبرص في أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة بعد اكتشاف هذه الآبار في السنوات الأخيرة في شرق البحر المتوسط، الذي يشكل مصدر توتر إضافيا مع تركيا.

وتملك الجزيرة منطقة اقتصادية خالصة مقسمة إلى 12 بلوكا يحتمل أن تكون غنية بالغاز. وتعمل "توتال إنرجيز" في سبعة من هذه البلوكات.