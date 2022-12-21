ويمثل هذا الاستثمار الشريحة الثانية من بيع حصة أقلية من أسهم المجموعة في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمّع الصناعات الوطنية، وذلك بعد الإغلاق الناجح لصفقة الشريحة الأولى، والتي تمت في يونيو 2022، بحسب بيان الشركة الصادر الأربعاء.

وستستثمر شركة "حصانة" نحو 2.4 مليار دولار في مشروع مشترك جديد مع "دي بي ورلد"، في حصة تمثل 10.2 بالمئة من الأصول الإماراتية الثلاثة، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية حوالي 23 مليار دولار لهذه الأصول.

ويشكّل ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، معًا مجموعة من البُنى التحتية الأفضل في فئتها مع سجّل نمو قوي على المدى الطويل.

وتشكّل الكيانات الثلاثة مجتمعةً منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من9.000 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا.

وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أوليّة بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2021.

وبعد إغلاق صفقة الشريحة الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 2022، ستبقى أعمال الأصول الثلاثة مدمجة بالكامل في مجموعة "دي بي ورلد"، حيث لن تتأثر العمليات اليومية والمتعاملين ومزوّدي الخدمات والموظفين لديها.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة "دي بي ورلد" والرئيس التنفيذي، إن الشراكة الجديدة ستعمل على تعزيز أصول المجموعة، وستعمل على تدعيم الميزانية العمومية، بجانب تعزيز المرونة المستمرة لأعمال "دي بي ورلد".

وقال سعد بن عبد المحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة "حصانة الاستثمارية" إنه من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتظافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبيرة فيها "بالإضافة إلى توقعاتنا بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا".