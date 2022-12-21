وعدل بنك اليابان المركزي سياسته للتحكم في منحنى العائد، الثلاثاء، بينما ترك سياساته الأوسع نطاقا دون تغيير.

تحركات الأسعار

ارتفع الين الياباني بأقل من 0.1 بالمئة في أحدث معاملاته، الأربعاء، ليبلغ 131.55 ين للدولار، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر، والبالغ 130.58 ين للدولار.

وقد تم تسجيل المستوى في تداولات أمس الثلاثاء، حينما قفز 3.8 بالمئة في أكبر زيادة يومية له منذ 1998.

وارتفع اليورو 0.11 بالمئة أمام الدولار الأميركي إلى 1.063 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.216 دولار.

وخسر الدولار الأسترالي نحو 0.1 بالمئة، مسجلا 0.667 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.89 بالمئة إلى 0.629 دولار أميركي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، أقل من 0.1 بالمئة إلى 103.89، لكنه لا يزال مرتفعا ثمانية بالمئة تقريبا هذا العام.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، بعدما فاجأ المركزي الياباني الأسواق أمس بتغيير في سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وقفز عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس إلى 0.480 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2015 ومقتربا من مستوى 0.50 بالمئة، وهو الحد الأعلى المعدل لنطاق سياسة بنك اليابان.