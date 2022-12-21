وكانت الأسهم قد تراجعت، الثلاثاء، متأثرة بأسهم التكنولوجيا والصناعية الحساسة لأسعار الفائدة، بعد أن هز بنك اليابان الأسواق العالمية بتحول مفاجئ في السياسة النقدية من شأنه السماح برفع معدلات الفائدة الطويلة الأجل بوتيرة أكبر.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش.

وتلقى المؤشر دعما كبيرا من أسهم شركات قطاع الكماليات الاستهلاكية، التي تمثل سلعا وخدمات يعتبرها المستهلكون غير ضرورية ولكنهم يقبلون على شرائها عندما يكون دخلهم كافيا لذلك، بعدما عززت مبيعات نايك الفصلية أداء شركات الملابس الرياضية مثل أديداس وبوما.

وأغلق المؤشر على انخفاض في الجلسة السابقة لكنه عوض بعض خسائره المبكرة مع استقرار الأسواق، بعد هزة أولية تعرضت لها إثر التعديل المفاجئ لسياسة بنك اليابان المتعلقة بالتحكم في عوائد السندات، إذ أغلق المؤشر "ستوكس 600" منخفضا بنسبة 0.4 بالمئة، الثلاثاء.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقرر بنك اليابان السماح لعوائد السندات لأجل عشر سنوات بالتحرك 50 نقطة أساس صعودا أو هبوطا عن هدف الصفر بالمئة، مقابل نطاق 25 نقطة أساس سابقا، في خطوة تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي الطويل الأمد.

وفي تداولات الأربعاء، صعد قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.5 بالمئة مدعوما بقفزة 4.4 بالمئة في سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية التي أعلنت أن اختبارات مستقلة لأجهزتها التنفسية المشمولة في استدعاء عالمي واسع أظهرت نتائج إيجابية.