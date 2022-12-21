وأشار الإفصاح إلى أن الصفقة تخضع لاستكمال الإجراءات.

وذكر أن الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" المدرجة في الإمارات رفعت أيضا حصتها في الوحدة السعودية إلى 21.8 بالمئة بعد أن استحوذت على أسهم إضافية من مجموعة المطلق للاستثمارات الصناعية مقابل 55 مليون ريال سعودي (14.63 مليون دولار).

وذكرت بلومبرغ نيوز أمس الثلاثاء أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في تبريد السعودية قد تكون قيمتها 250 مليون دولار.

وتقدم الشركة خدمات تبريد المناطق في مشروعات عقارية كبرى في السعودية ومنطقة الخليج. وفي السعودية، تقدم تبريد السعودية خدمات حصرية لمشروع البحر الأحمر وهو مشروع عملاق وأساسي في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد. كما لدى الشركة عقود طويلة الأمد مع أرامكو السعودية.