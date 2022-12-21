وبحسب البيان، الذي لم يكشف التفاصيل المالية للصفقة، فإنه عقب استكمال عملية الاستحواذ، ستكون "أو إم في" شركة مملوكة بنسبة 24.9 بالمئة من قبل "أدنوك"، وبنسبة 31.5 بالمئة من قبل (أو بي ايه جي) وهي شركة نمساوية مستقلة قابضة، علماً بأن بقية حصص الملكية مدرجة في أسواق المال.

وذكر البيان، أنه من خلال استثمارها في "أو إم في"، التي تمتلك 75 بالمئة من أسهم شركة "بورياليس"، ستزيد "أدنوك" حصصها في كل من "بورياليس" و"بروج"، مما يعزز مكانتها في مجال الكيماويات.

"يعد هذا الاستثمار خطوة رئيسية ضمن جهود "أدنوك" لتسريع تنفيذ استراتيجيتها لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات محليا ودوليا، ويتماشى كذلك مع استراتيجية "مبادلة" الاستثمارية طويلة الأمد"، بحسب البيان.

يذكر أن "مبادلة" هي شركة استثمار سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، وتبلغ محفظة أعمالها 894 مليار درهم (243.4 مليار دولار)، وتتوزع أعمالها على 6 قارات.