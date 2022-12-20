وعزا المركزي الإماراتي هذه التوقعات إلى "الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 بالمئة في 2022، مقابل 4.3 بالمئة في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11 بالمئة في 2022.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيداً من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة كورونا، الإضافة إلى انتعاش قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية.

وأشار التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في العام 2023 ليصل إلى 3.9 بالمئة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2 بالمئة فيما من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3 بالمئة.