وقال السوداني: "طلبنا من البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لتعويض نقص الدولار في الأسواق".

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعات كبيرة في الأيام الماضية بالأسواق العراقية، ووصل سعر صرف 100 دولار أميركي إلى أكثر من 150 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات (ما يعادل 4500 دينار) عن سعر الصرف المعتمد الذي كان البنك المركزي العراقي قد أقره.

وتؤدي هذه الارتفاعات في سعر صرف الدولار وتذبذبه، بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء.

واستفاد العراق بقوة من ارتفاع أسعار النفط هذا العام، في مراكمة احتياطي قوي من النقد الأجنبي، وصل لمستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وفيما يسعى البنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي في الأسواق العراقية، يرى مراقبون وخبراء أن السعر لن يعود بسرعة إلى عتبة 147 ألف دينار السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن السعر سيستقر غالبا عند عتبة 150 ألف دينار وما فوق.