وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 104.410، مبددا بعض مكاسبه في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

ودفع انتعاش الشهية للمخاطرة الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، في حين عوضت العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني بعض خسائرها من الجلستين السابقتين.

وارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.06260 دولار بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.22195 دولار. ومع ذلك ظل كلاهما أدنى من مستوياتهما قبل تحركات البنوك المركزية الأسبوع الماضي.

وارتفع الين الياباني 0.4 بالمئة إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير بأن اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسية بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان المركزي في أبريل.