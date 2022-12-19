وهبط نيكي 1.05 بالمئة ليغلق عند 27237.64 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر في ثالث جلسة على التوالي من التراجع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.76 بالمئة إلى 1935.41 نقطة.

وهبطت الأسهم الأميركية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة وسجلت ثاني أسبوع من الخسائر مع استمرار المخاوف من أن مسعى المركزي الأميركي لكبح التضخم سيدفع الاقتصاد إلى ركود.

لكن قطاع البنوك في البورصة اليابانية ارتفع الاثنين 1.19 بالمئة وجاء الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات.

وزادت التكهنات عن أن المركزي الياباني ربما يعدل من سياسته المعتمدة على سعر فائدة بالغ الانخفاض بعد تقرير أفاد بأن الحكومة قد تبحث مراجعة بيان مشترك مع بنك اليابان بشأن معدل التضخم المستهدف العام المقبل.

وزاد سهم مجموعة فوكوكا المالية 2.01 بالمئة وريسونا هولدينج 1.96 بالمئة ومجموعة شيزوكا المالية 1.88 بالمئة وأصبح بذلك ثالث أكبر داعم للمؤشر نيكي.

وقال يوجو تسوبوي كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا سيكيورتيز "في غياب المؤشرات الإيجابية، دفعت الأنباء قطاع البنوك للارتفاع وحدت من الخسائر".

وتراجع سهم توشيبا 6.86 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن شركة جابات إندستريال بارتنرز صاحبة أفضل عرض لشراء توشيبا ربما تخفض تقييمها للشركة.