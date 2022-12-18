وتراجع النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في دول الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة بتأثير كبير من الهبوط الذي شهدته الأسهم العالمية والخوف من ركود وشيك، بعد أن أشارت بنوك مركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى مواصلة المعركة الصارمة مع التضخم.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.4 بالمئة في تداولات الأحد، مما أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متوالية بضغط من هبوط 2.5 بالمئة في بنك الرياض.

كما تراجع سهم عملاق النفط "أرامكو" بنسبة 0.6 بالمئة.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع أرامكو وسينوبك الصينية لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع متكامل للبتروكيماويات في مصفاة موجودة بالفعل في ينبع بالسعودية.

وارتفعت أسهم سابك 0.7 بالمئة.

وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي من بينها السعودية، عملاتها بالدولار وتتبع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي.

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي، حيث خسر مؤشر السوق العام 0.98 بالمئة، كما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.55 بالمئة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09 بالمئة.

وخارج أسواق منطقة الخليج، هبط مؤشر السوق المصري القيادي بنسبة 2 بالمئة، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة عندما تراجع عن أعلى مستوى في أربع سنوات.