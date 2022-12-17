ومن المتوقع أن يتم خفض الوظائف أوائل عام 2023، وفقا لتقارير نشرتها "سيمافور" و"سي ان بي سي" التي رجحت أن يكون أن الرقم النهائي أقل من 8 بالمئة في النهاية.

وعادة ما يستغني "غولدمان ساكس" عن نسبة تراوح بين 1 إلى 5 بالمئة سنويا من قوته العاملة تستهدف الموظفين من ذوي الأداء الضعيف.

وقال شخص مطلع على القضية لوكالة "فرانس برس" إن عملية التسريح هذا العام ستكون أعمق من المعتاد في ضوء عدم اليقين الذي يظلل التوقعات الاقتصادية وتنامي القوة العاملة في "غولدمان ساكس" في السنوات الأخيرة.

وبلغ عدد موظفي مصرف "غولدمان ساكس" 49,100 موظف في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة تبلغ 30 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2019، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ والتوظيف.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشهد فيه "غولدمان ساكس" ومصارف استثمارية أخرى انخفاضا كبيرا في الرسوم المرتبطة بالعروض العامة الأولية، إضافة الى توقعات ضبابية فيما يتعلق بتقديم المشورة لعمليات الإندماج والاستحواذ عام 2023.

وخلال مؤتمر مالي الأسبوع الماضي، قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمصرف "غولدمان ساكس" إن نشاط أسواق رأس المال كان أيضا أضعف من التوقعات، مع تخفيف العملاء مخاطراتهم الاستثمارية بعد عام متقلب.

وأضاف سولومون: "ما زلنا في الوقت نفسه نرى رياحا معاكسة على خطوط نفقاتنا، خاصة على المدى القريب"، متابعا "سنبقى متنبهين وسنجعل حجم الشركة يعكس مجموعة الفرص الماثلة أمامنا".