وكتب الملياردير في تغريدة: "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات "سابقة خطيرة".

وكان ماسك قد أطلق استطلاعاً على "تويتر" ليسأل عمّا إذا كان يجب عليه إعادة تشغيل الحسابات المعلّقة على الفور أو خلال أسبوع.

وأجاب حوالي 59 بالمئة من 3.69 ملايين مستخدم للإنترنت شاركوا في الاستطلاع بأنه يجب إعادة تشغيلها على الفور.

وجرى تعليق حسابات حوالى 12 صحفياً أميركياً على الشبكة.

ومن بين هؤلاء، موظفون في وسائل إعلامية مثل "سي ان ان"، و"نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست" وصحافيين مستقلّين.

وبدأ الجدل الأربعاء عندما أعلن إيلون ماسك تعليق حساب "ايلون-جيت" الذي كان ينقل بشكل تلقائي مسارات طائرته الخاصة.

وغرّد البعض لاحقاً بشأن هذا القرار.

وبرّر ماسك تعليق الحسابات مؤكداً أنها كانت تعرّض سلامته وسلامة عائلته للخطر.

وقال الأربعاء في تغريدة إنّ سيارة كانت تقلّ أحد أطفاله تمّ تعقبها في لوس إنجلس من قبل "مطارد مجنون"، فيما يبدو أنه خلق علاقة سببية مع الحساب الذي يحدد مسار طائرته الخاصة.

وأضاف: "نشروا موقعي الجغرافي بالتحديد في الوقت الفعلي، ما يعني حرفياً الإحداثيات التي تسمح باغتيال، في انتهاك مباشر وواضح لشروط استخدام تويتر".

ولم يذكر موقع "تويتر" سبب تعليق هذه الحسابات، لكن صاحب الشبكة الذي أثار الكثير من الجدل منذ شرائها في أكتوبر، أعطى بعض المؤشرات.

وقال في محادثة صوتية نُظمت مباشرة عبر "تويتر" الجمعة، "الجميع سيُعامَل بالطريقة نفسها"، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك امتيازات للصحافيين.

وبعد إعادة إطلاق الموضوع، غادر ماسك المحادثة ثمّ قام بتعليق نشاط خدمة الدردشة الصوتية "تويتر سبايس"، مشيراً إلى "مشكلة تقنية".

وأعلن ماسك في تغريدة نُشرت ليل الخميس، تعليقاً مؤقتاً لمدة سبعة أيام لـ"الحسابات المتورّطة في التشهير".

وأثار تعليق الحسابات ضجة واستياءً كبيرَين.

وشجبت الأمم المتحدة بشدّة تعليق هذه الحسابات من قبل إيلون ماسك، الذي أعلن نفسه مدافعا عن حرية التعبير.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش "يمثّل القرار سابقة خطيرة في الوقت الذي يواجه فيه الصحافيون في كلّ مكان في العالم الرقابة والتهديدات الجسدية بل الأسوأ من ذلك".

من جهتها، ذكّرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا بأن هناك "خطوطاً حمر" يجب عدم تخطّيها، مهدّدة إيلون ماسك في تغريدة بـ"عقوبات قريباً".