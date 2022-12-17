ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة عند نطاق بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة.

وكانت هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022.

تحركات الأسعار

تراجعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاعه في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1791.59 دولار للأونصة في تداولات الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ 1800.20 دولار.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي إلى استراتيجيات مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميركية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع، ولكنها صعدت بنسبة 0.4 بالمئة في تداولات الجمعة، لتصل إلى 23.14 دولار للأونصة.

وخسر البلاتين 1.4 بالمئة ليبلغ 992.43 دولار، وانخفض البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 1713.81 دولار.