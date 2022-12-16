ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لتصل إلى نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.

ولكن جيروم باول، رئيس المجلس قال إن البنك سيواصل رفع معدلات الفائدة العام المقبل، على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1787.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:35 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد بلوغه أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة مسجلة 1794.30 دولار.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى استراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميركية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولار للأونصة، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 1.4 بالمئة في الأسبوع الجاري.

وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1002.58 دولار، وانخفض البلاديوم 3.6 بالمئة ليبلغ 1726.87 دولار بعد أن هبط أكثر من 8 بالمئة في الجلسة السابقة، ويتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.