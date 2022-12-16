وأكّدت "فيزا"، الجمعة، خلال فعاليات منتدى الأعمال الأميركي الإفريقي، أن استثمار المبلغ في القارة السمراء سيتم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وحتى عام 2027، بهدف نشر تقنيات جديدة ومبتكرة وتعزيز التعاون مع الشركاء في القارة.

وأضافت الشركة الأميركية في بيانها أن الخطوة تأتي أيضا لدفع عجلة الاقتصادات المرنة والمبتكرة والشاملة في إفريقيا، كما ستسهم في توسيع الوصول إلى المدفوعات الرقمية والانطلاق منها لتوسيع الخدمات المالية الرسمية للأفراد والتجار.

وأكد ألفريد إف. كيلي جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" أن الاستثمارات ستساعد على توسيع نطاق عمليات "فيزا" في إفريقيا، وترسيخ التعاون مع شركائها، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الهاتف المتنقل والشركات المالية والتجار.

وذكر بيان الشركة أن نحو 500 مليون شخص في أفريقيا يفتقرون إلى الوصول للخدمات المالية الرسمية، وأقل من 50 بالمئة من السكان البالغين في أفريقيا أجروا أو تلقوا مدفوعات رقمية، ولا يقبل أكثر من 40 مليون تاجر المدفوعات الرقمية.

ومن جهتها، قالت عايدة ديارا، نائب الرئيس الأول لشركة "فيزا" في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إن القارة السمراء تشهد تسارعاً رقمياً غير مسبوق، مع تزايد أعداد المستهلكين والتجار والشركات التي تدرك فوائد المدفوعات الرقمية الآمنة والمريحة لتعزيز التجارة والتحويلات المالية.

وقامت "فيزا" مؤخراً باستثمارات استراتيجية مهمة لتعزيز توسعها في إفريقيا، بما في ذلك إنشاء مكاتب محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والسودان لأول مرة، للمساعدة في دعم وتعزيز المنظومة المالية المحلية.

وتُدير "فيزا" 10 مكاتب في القارة، تدعم المدفوعات في جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة.