وأنهى نيكي التعاملات على هبوط نسبته 1.87 بالمئة مسجلا 27527.12 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر. وواصل المؤشر خسائره وسجل أكبر هبوط في يوم منذ 11 أكتوبر. وبالنسبة للأسبوع بأكمله تراجع المؤشر 1.3 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة مسجلا 1950.21، ونزل بنسبة 0.5 بالمئة للأسبوع.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج، المالكة ليونيكلو للملابس، 3.51 بالمئة مما تسبب في أكبر ضغط على نيكي على الرغم من إعلان الشركة تقسيم السهم.

وهبطت طوكيو إلكترون المرتبطة بصناعة الرقائق 4.47 بالمئة وأدفانتست 3.15 بالمئة كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 3.8 بالمئة.

لكن سهم توشيبا خالف الاتجاه العام وصعد 2.11 بالمئة بعد أن ذكر تقرير أن جابان إندستريال بارتنرز، وهي مقدم العروض المفضل لديها، ستتمكن على الأرجح من تأمين تمويل قيمته 1.2 تريليون ين (1.46 مليار دولار) من البنوك لتنفيذ عملية شراء الشركة.