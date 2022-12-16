وأضاف الوزير في إفادة أمام لجنة برلمانية أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات.

والنرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة "شيفرون" امتيازات تشغيلية في مصر إلى جانب شركة ثروة للبترول، وفقا لموقع "شيفرون" على الانترنت.

وأفادت نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" هذا الشهر، بأن حجم البئر الجديدة يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب وكالة رويترز.

ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز.

وأضاف الوزير أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجم الاحتياطيات.

وتعمل مصر على التوسع في إنتاج الغاز وتصديره مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في سبتمبر الماضي، إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة.

وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين.

وفي أغسطس، وافق مجلس الوزراء المصري على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة.

وبموجب الخطة، يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل.

وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، الذي دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع وأدى إلى انهيار السياحة الوافدة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.