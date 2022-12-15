وقالت مجموعة "فوكسكون تكنولوجي غروب" في بيان على أحد حسابات "ويتشات" الرسمية التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها ستنهي ما يسمى بنظام "الحلقة المغلقة" في المنشأة في تشنغتشو، وسط الصين، والتي تطلبت من العمال أن يبقوا في أماكن عملهم ومهاجعهم لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وجاءت الخطوة التي تم الإعلان عنها، الأربعاء، بعد حوالي أسبوع من بدء الصين في تخفيف القيود القاسية بشأن كوفيد-19 رغم المؤشرات على ارتفاع عدد الإصابات.

وبعد سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، تم رفع العديد من القيود المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد"، وهذا يعني أن الناس لم يعودوا بحاجة إلى إجراء اختبارات كوفيد-19 بشكل متكرر للسفر في وسائل النقل العام.

وإذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية للفيروس، فيمكنهم العزل في المنزل إذا كانت لديهم أعراض خفيفة فقط أو لم تظهر عليهم أعراض بدلاً من إرسالهم إلى مركز الحجر الصحي.

ولا تزال حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ ملتزمة رسميا بوقف انتقال الفيروس، ولكن الخطوات الأخيرة للحكومة تشير إلى أن السلطات ستتسامح مع المزيد من الإصابات دون الحجر الصحي أو منع السفر أو إغلاق الشركات.

واحتج آلاف العمال في المصنع الضخم بمدينة تشنغتشو في أواخر أكتوبر بسبب شكاوى من ظروف العمل غير الآمنة، مثل نقص الغذاء بسبب إغلاق المطاعم الداخلية بالشركة، وانتشار الفيروس في المصنع.

وعادةً ما يكون الربع الأخير من العام موسما مزدحما لشركات مثل فوكسكون لأنها تكثف الإنتاج قبل ذروة عطلة نهاية العام.

وحذرت شركة "أبل" من أن عمليات تسليم "آيفون 14" ستتأخر بسبب اضطرابات التصنيع.

وتحاول شركة فوكسكون، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيو تايبيه، تايوان، إعادة بناء قوتها العاملة بعد الإضراب الهائل في أواخر أكتوبر، ثم انتهى الأمر بالشركة إلى الاعتذار بعد أن أثار نزاع على الأجور احتجاجات من قبل العمال الذين قالوا إن شركة فوكسكون قد غيرت شروط الأجور المعروضة لجذبهم إلى المصنع.

وقالت الشركة في إعلانها إنها لن تقدم وجبات مجانية للعمال بعد الآن لأن كافيتريات المصانع ستفتح أبوابها.

بدلاً من ذلك، سيتم خصم نفقات الوجبات من أجور الموظفين كالمعتاد، رغم أن العمال الذين يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي بعد ثبوت ايجابية اختبار إصابتهم بالفيروس سيظلون يحصلون على وجبات مجانية.