وبحسب بيان المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت الفائدة الرئيسية إلى 2.5 بالمئة، كما ارتفعت الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة.

تحرك المركزي الأوروبي، اليوم، يعتبر تخفيفا لوتيرة رفع الفائدة، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس، مرتين، في أكتوبر وسبتمبر، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

وفي نفس السياق، كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أعلن الأربعاء عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وكذلك الحال بالنسبة لبنك إنجلترا الذي رفع الفائدة اليوم بنفس المقدار.

وكان معدل التضخم بمنطقة اليورو في نوفمبر الماضي، قد تراجع للمرة الأولى في عام ونصف، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته، وهو ما سهم في تقليل الضغوط على المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد تراجعت إلى 10 بالمئة في شهر نوفمبر، وذلك بعد أن سجلت مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة.