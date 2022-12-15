تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع ترقب المستثمرين بقلق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.