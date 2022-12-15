وأنهى المؤشر نيكي التعاملات على تراجع 0.37 بالمئة مسجلا 28051.70 نقطة بعد أن كان قد سجل ارتفاعا لفترة وجيزة خلال الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1973.90 نقطة.

وتراجع سهم فاست رتيلينج، المالكة ليونيكلو للملابس، 0.79 بالمئة مما تسبب في أكبر ضغط على نيكي. وهبط سهم شركة صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 0.69 بالمئة.

وهبط سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.32 بالمئة بعد أن صعد بنسبة تقارب العشرة بالمئة هذا الشهر.