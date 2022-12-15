وأضاف باول في كلمته التي أعقبت قرار الفيدرالي بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس: "تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة اثنين بالمئة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة".

وأكد باول أن المركزي الأميركي لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ اثنين بالمئة ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا.

وأضاف: "لا نفكر في ذلك. لن نفكر في ذلك. تحت أي ظرف من الظروف.. سنبقي هدف التضخم عند اثنين بالمئة. سنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة".