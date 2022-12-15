قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة.
ورغم إبطاء وتيرة خفض الفائدة تماشيا مع التوقعات إلا أن تصريحات باول المتشددة كانت عامل ضغط على الأسواق وأغلقت أسهم وول ستريت على تراجع في نهاية الجلسة.
ويواصل المركزي الأميركي حربه ضد التضخم ولكن بوتيرة أقل حدة، بعد أن ارتفع التضخم السنوي في أميركا خلال نوفمبر بأقل وتيرة في نحو عام.
وتوقع الفيدرالي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1 بالمئة في مارس القادم.
وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وكانت معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة.