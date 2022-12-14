وكانت الأسواق الأميركية قد ارتفعت أيضا في جلسة تداولات الثلاثاء، بعد أن عززت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريبا في خفض وتيرة زيادة معدلات الفائدة، رغم استمرار المخاوف من أن البنك المركزي الأميركي قد يواصل الزيادات القوية.

إلا أن التوقعات ترجح أن يخفف الفيدرالي من وتيرة رفع الفائدة، ليزيدها بمقدار 50 نقطة أساس.

وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، في بداية شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل المركزي الأميركي حملته الأكثر تشددا منذ الثمانينيات، بهدف كبح التضخم.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 166.79 نقطة أو بنسبة 0.49 بالمئة إلى 334275.43 نقطة، وذلك بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 18.96 نقطة أو بنسبة 0.47 بالمئة إلى 4037.73 نقطة، في حين ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 37.59 نقطة أو بنسبة 0.33 بالمئة إلى 11292.17 نقطة.

وفي تداولات جلسة الثلاثاء، ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 28.75 نقطة أو 0.72 بالمئة ليغلق عند 4019.31 نقطة، بينما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع 111.56 نقطة أو 1.00 بالمئة إلى 11255.29 نقطة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 101.79 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 34116.91 نقطة.