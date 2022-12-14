وقد أبحرت السفينة المُحمّلة بالشحنة من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في السعودية، في نوفمبر الماضي، ورَسَت اليوم في ميناء أولسان في كوريا الجنوبية.

وذكر بيان اليوم، أن "هذه الشحنة، التي تعتبر الأولى من نوعها، تعد علامة فارقة جديدة في مسيرة تطوير حلول الحياد الكربوني، حيث تعد الأمونيا النظيفة (الزرقاء) بديلا منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية".

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ذكر في وقت سابق أن المملكة تهدف من خلال التعاون بين "سابك" و"أرامكو السعودية" في هذا المجال إلى أن تصبح أكبر مُصدّر في العالم لمنتجات الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن لدى المملكة احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ومصادر طاقة متجددة وفيرة تعزز قدرتها على إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة تنافسية، تُيسّر تحويله بعد ذلك إلى أمونيا.

يذكر أن سابك للمغذيات الزراعية، شركة مدرجة في البورصة السعودية، وتمتلك "سابك 50.1 بالمئة من أسهمها، فيما يمتلك القطاع الخاص والعام نسبة 49.9 بالمئة من الأسهم المتبقية المتداولة في السوق.