وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 من ديسمبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا في المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل.

ومن المتوقع صدور البيانات الحكومية في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 95 سنتا، أي بنسبة 1.19 بالمئة، إلى 81.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:42 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنحو 99 سنتا، أو بنسبة 1.37 بالمئة إلى 76.38 دولار.

وكانت أسعار النفط قد صعدت بنسبة 3 بالمئة في الجلسة السابقة على أمل انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف قيود كوفيد-19، وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في توقعاتها لعام 2023 إن الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين.

كما رفعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.

كما تلقى السوق دعما هذا الأسبوع من تسرب وتوقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن إصلاح الأمر سيستغرق عدة أسابيع على الأقل.