وبينت المديرية، أن عددا كبيرا من الشاحنات عادت للعمل اعتبارا من صباح الأربعاء بين محافظات المملكة ومن وإلى العقبة.

وتأتي هذه العودة الجزئية بعد إضراب دام 11 يوما على أمل أن يعود القطاع للعمل بكامل طاقته.

ويعقد مجلس النواب الأربعاء اجتماعا مغلقا على وسائل الإعلام، بين لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ووزراء الطاقة الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندس ماهر أبو السمن والمالية الدكتور محمد العسعس للحوار حول أزمة النقل.

وأشارت مصادر نيابية إلى أن الحوارات النيابية الحكومية مستمرة لحين التوصل إلى حلول ترضي الجميع.

وشهد الأردن إضرابا واسعا لسائقي الشاحنات على خلفية رفع أسعار الديزل، وتوسع الإضراب إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب سيارات التاكسي الصفراء في العاصمة.