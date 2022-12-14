وارتفع نيكي 0.72 بالمئة إلى 28156.21 وهو أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ أول ديسمبر. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1977.42.

وارتفعت الأسهم الأميركية الليلة الماضية بعد أن عززت زيادة صغيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين من التفاؤل بأن يتراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبا عن قرارات رفع أسعار الفائدة التي يتخذها لكبح التضخم.

ومن المتوقع أن يعلن الفيدرالي الأميركي اليوم عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد رفعها بمقدار 75 نقطة أساس على مدار الاجتماعات الأربعة الماضية.

وقادت شركات التكنولوجيا الضخمة مؤشر نيكي للأعلى وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.9 بالمئة مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر.

وكان قطاع الطيران الخاسر الأكبر بين المجموعات الصناعية بالبورصة حيث انخفض 0.9 بالمئة.