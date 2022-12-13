وهبط الدولار 1.4 بالمئة أمام الين إلى 135.71 ين، بينما واصل اليورو تسجيل مكاسب مقابل الدولار وارتفع 0.8 بالمئة إلى 1.0616 دولار.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة فقط في نوفمبر، مقابل توقعات بارتفاعه 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر ستة بالمئة مقارنة مع 6.3 بالمئة في الشهر السابق، كما جاءت الزيادة أقل قليلا من توقعات السوق التي بلغت 6.1 بالمئة.