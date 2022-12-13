وقد يمنح ذلك الاحتياطي الفيدرالي حجة للبدء في تقليص حجم الزيادة في أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وهو ما أعطى دفعة قوية للعقود الآجلة في البورصة الأميركية، فيما تراجع الدولار بأكثر من 1.2 بالمئة.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.1 في المئة الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 في المئة في أكتوبر. وكان خبراء اقتصاد توقعوا زيادة نسبتها 0.3 في المئة.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.1 في المئة في نوفمبر، لتكون أقل زيادة منذ ديسمبر 2021.

وجاء التضخم السنوي أفضل من التوقعات التي كانت تبلغ 7.3 بالمئة، ومقارنة 7.7 بالمئة في أكتوبر.