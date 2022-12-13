وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته وكالة رويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة سابقا.

ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة، لكنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 0.5 بالمئة في أكتوبر الماضي، بعد تراجع كبير في الشهر السابق يعود جزئيا إلى العطلة الوطنية التي أُعلن عنها لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان الاثنين أنه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 في المئة.

ويبلغ معدل التضخم في بريطانيا أكثر من 11 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما.

وتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الفصل الرابع من 2022، ما يعني أن الاقتصاد يشهد حالة ركود.

ويعني التعريف التقني للركود تسجيل انكماش لفصلين متتاليين.