وأظهرت البيانات النهائية التي أصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء، الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، تراجع إلى 10 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد أن ارتفع إلى 10.4 بالمئة في أكتوبر.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم بنسبة 0.5 بالمئة في نوفمبر، بعد أن كان ارتفع بنسبة 0.9 بالمئة في أكتوبر.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء إلى أن تراجع التضخم الشهري جاء مدفوعا بتراجع أسعار الوقود والمواصلات، بالإضافة إلى التباطؤ في زيادة أسعار الغذاء.

وبالنسبة لمعدل التضخم "المنسق" في ألمانيا، فقد تباطأ أيضا في نوفمبر 11.3 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن قفز إلى 11.6 بالمئة في أكتوبر، عندما حقق رقما في خانة العشرات لأول مرة منذ تأسيس منطقة اليورو قبل أكثر من 20 عاما.

ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.